Русско-немецкая литература

Андрей Мартынов, , 21:11 — REGNUM

Заглавный герой новеллы Томаса Манна «Тонио Крегер» говорил: «Достойная преклонения русская литература и есть та самая святая литература». Славист Юрген Леман (университет Эрлангена — Нюрнберга) пишет о рецепции отечественной словесности на родине Гете и Шиллера

Ученый отмечает, что, хотя первые упоминания контактов славян и немцев можно найти еще в литературе периода Киевской Руси («Слове о полку Игореве», Лифляндская рифмованной хронике), «первый литературный образ России, заслуживающий внимания, появился в творчестве барочного поэта Пауля Флеминга (1609−1640)». После путешествия в Московию вместе с Адамом Олеарием он создал поэтический цикл, насчитывающий свыше пяти десятков стихотворений, описывающих пейзажи и крестьян. Но de facto сближение, правда, как отмечает Леман, весьма «осторожное», двух культур в области литературной критики и поэзии началось лишь в XIX веке. Важную роль здесь сыграли русские писатели, которые приезжали в Германию на учебу или службу. В числе последних исследователь выделяет Федора Тютчева, которого связывала дружба с философом Фридрихом Шеллингом. Тогда же, благодаря немецким «посредникам», так Леман называет переводчиков и литературных критиков, возникают первые поэтические антологии. Так, например, благодаря двухтомнику Карла фон дер Борга читатель мог познакомиться с сочинениями Крылова, Державина, Ломоносова и Дмитриева, а Генрих фон Буссе в 1819 году подготовил сборник «Князь Владимир и его рыцари Круглого стола. Древнерусские былины».

Касаясь уже не ознакомления, а непосредственно влияния отечественной литературы на германскую, Леман не ограничивается «джентльменским» набором Достоевского, Толстого и Чехова. В частности он пишет о влиянии русского футуризма на немецкую модель дадаизма (Хуго Баль, Жан Арп, Курт Швиттерс, Рауль Хаусман), которые переняли у своих русских собратьев по перу интерес к формам фонетической поэзии и трансментальному языку (детская речь, язык заклинаний и т. д.).

Интересен раздел книги, посвященный рецепции отечественной литературы в ГДР. В нем, в числе прочего, исследователь обращает внимание на схожесть советской «деревенской прозы» с современной ей немецкой социалистической литературой, посвященной деревне.

Получается, что круг, начатый Флемингом и посвященный русским крестьянам, замкнулся. Или это не круг, а кольцо нибелунга?

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».