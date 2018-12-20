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Создатели игры Halo выпустят специальные тематические протезы для детей

Наука

Получить протез можно бесплатно

Орландо, США, 20 декабря 2018, 17:05 — REGNUM  Студия 343 Industries объявила о сотрудничество с компанией Limbitless Solutions. Вместе они выпустят серию протезов для детей в стиле игры Halo, сообщается на сайте 343 Industries.

Уникальные протезы станут доступны уже в 2019 году. Для конечности можно будет выбрать собственную раскраску, либо дизайн, вдохновлённый Мастером Чифом — главным героем серии игр Halo. Протезы можно получить бесплатно. Для заказа нужна заявка от родителей ребёнка.

Подобное сотрудничество стало не первым для компании Limbitless. В 2015 году она сконструировала специальный протез руки в стиле костюма Железного Человека. Представители компании вручали ребёнку протез совместно с исполнителем роли супергероя, актёром Робертом Дауни-младшим.

Напомним, что Halo — серия видеоигр в жанре шутер (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) от первого лица. Проект создан Bungie Stidios 343 Industries. В большинстве игр серии геймер управляет Мастером Чифом, военным с особыми способностями, который сражается с инопланетной угрозой.

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Робототехника
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