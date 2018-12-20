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В США разработали робота, способного передвигаться вверх ногами

Наука

Робот способен удерживать себя на различных поверхностях в перевёрнутом состоянии

Вашингтон, 20 декабря 2018, 15:30 — REGNUM  Инженеры из США разработали робота, который представляет собой таракана, способного передвигаться вверх ногами и по вертикальным поверхностям. Об этом сообщается в издании Science Robotics.

Робот HAMR-E способен удерживать себя на различных поверхностях в перевёрнутом состоянии благодаря электроадгезии. Его длина составляет 4,5 сантиметра, масса — 1,48 грамма.

Отмечается, что робот способен передвигаться по изогнутой и шероховатой внутренней поверхности.

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Робототехника
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