Итоги 2018 года для российской фундаментальной науки

Москва, , 16:50 — REGNUM Около года назад (27 декабря 2017 года) было опубликовано открытое письмо ведущих ученых России президенту РФ («Письмо-400»). В письме констатировалось бедственное положение российской фундаментальной науки и содержались призывы к руководству страны предпринять ряд неотложных мер. Основное требование авторов Письма-400 заключалось в срочном изменении статуса РАН и статуса научных учреждений и последующем возвращении институтов под руководство РАН. В письме также критиковались бюрократический стиль и методы работы Федерального агентства научных организаций (ФАНО), говорилось о сокращении финансирования фундаментальной науки и росте научной эмиграции молодого поколения.

Спустя месяц (22 января 2018 года) состоялась закрытая встреча В.В. Путина с президентом РАН, на которой, по словам А.М. Сергеева, президент страны полностью поддержал позицию ученых о необходимости изменения юридического статуса РАН и согласовал план таких изменений. На первом этапе, согласно плану, предполагалась корректировка 253-го федерального закона (253-ФЗ), на втором — должен был быть подготовлен новый закон о РАН с соответствующим изменением статуса Академии. Оба этапа, по мнению и президента РАН, и президента страны, должны были быть осуществлены «за считанные месяцы».

За прошедший год произошло много важных для отечественной науки событий:

1) 15 мая 2018 года указом президента страны было упразднено ФАНО с передачей его функций Министерству высшего образования и науки РФ.

В то же время почти все чиновники ФАНО заняли соответствующие должности уже в рамках министерства, а бывший руководитель ФАНО назначен министром. Вследствие этого стиль и методы взаимодействия ФАНО с институтами полностью копируются реорганизованным министерством.

2) При большом сопротивлении чиновников и с большой задержкой по времени приняты изменения и дополнения к 253-ФЗ. Российская академия наук получила ряд новых полномочий.

Вместе с тем статус РАН пока не изменен, не говоря уже о статусе научных институтов. Закон о РАН не только не принят, но даже не начато его серьезное обсуждение. Тем временем связь Академии с институтами продолжает распадаться.

3) Академия получила права и обязанности высшего экспертного научного органа страны.

Однако пока это вылилось в бюрократическую попытку навязать Академии рутинную экспертизу десятков тысяч проектов и отчетов, в том числе вузовских. Решения стратегического характера, связанные с судьбой России и требующие компетенции на уровне РАН, по-прежнему разрабатываются в других кабинетах.

4) В 2018 году существенно возросла заработная плата научных сотрудников академического сектора российской науки.

В то же время доходы ученых остаются на уровне существенно ниже развитых стран. Кроме того, сохраняются проблемы с оплатой труда инженерного-технического состава и неоправданно большие диспропорции в зарплатах по регионам. По-прежнему не выделяются средства на модернизацию материально-технической базы.

5) В России принят национальный проект «Наука», что может свидетельствовать о внимании властей к проблемам развития науки в стране.

Вместе с тем Клуб отмечает, что концепция этого проекта была принята кулуарно, в результате чего большинство целей проекта имеют декларативный характер и направлены, в основном, на организацию сверхкрупных междисциплинарных центров «мирового уровня», что представляется малореалистичным. В документах, связанных с национальным проектом, содержательные направления фундаментальной науки не упоминаются вообще. Всё это вызывает опасения, что проект сведется лишь к формально-бюрократическим решениям и «освоению» бюджетных средств «эффективными менеджерами».

Необходимо отметить, что в России уже имеются научные и инновационные структуры, деятельность которых регулируется специальными актами и законами, во многом учитывающими специфику научного творчества. К ним относятся НИЦ Курчатовский институт, ОИЯИ, Центр Сколково и другие — непонятно, почему РАН не включена в этот список. Продекларированное высшим руководством признание необходимости науки в России позволяет это сделать. В связи с этим:

1) Клуб 1 июля настаивает на необходимости безотлагательного включения пункта «фундаментальные науки» в перечень государственных приоритетов научного развития.

2) Клуб 1 июля призывает Федеральное собрание и Президиум РАН кардинально ускорить работу по принятию нового закона о РАН и изменению статуса Академии и научных институтов и призывает руководство страны оказать этому всестороннюю поддержку. Мы считаем, что закон о РАН должен базироваться на тезисах, предложенных Клубом (http://1julyclub.org/node/192).

3) Клуб 1 июля считает необходимым переориентацию финансирования науки с кампанейщины краткосрочных программ с чисто формальными результатами на поддержку содержательных и долговременных научных исследований и на восстановление роли науки в качественном высшем образовании.

4) Клуб 1 июля еще раз подчеркивает необходимость срочной дебюрократизации науки. Бездушный формализм убивает суть научного творчества и ведет к потере позиций нашей страны в самых главных областях — выдвижения оригинальных научных идей, создания новых научных направлений и воспитания молодых талантливых ученых.