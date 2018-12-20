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Путин пообещал помочь в развитии академгородка в Новосибирске

Наука

«Но если что-то надо будет — будем помогать»

Москва, 20 декабря 2018, 12:49 — REGNUM  При необходимости власти России помогут в развитии академгородка в Новосибирске, заявил 20 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, главу государства спросили, что за технологической программой построения нового научного городка встаёт много социальных вопросов — инфраструктура, детские сады.

По словам Путина, главная задача — выполнить установку на развитие академгородка, что позволит и деньги зарабатывать на высоких технологиях.

«После этого и социалка подтянется. Но если что-то надо будет — будем помогать. Ипотека у нас растёт, будем поддерживать её тоже. Она у нас хорошо растёт», — подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня, 20 декабря, проходит ежегодная большая пресс-конференция главы Российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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