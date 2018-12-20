Учёные создали акустический пинцет для управления левитирующими частицами

Лондон, , 10:25 — REGNUM Учёные из Великобритании и Испании разработали акустический пинцет, с помощью которого можно выборочно управлять левитирующими частицами. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Учёные разработали систему, в которой можно одновременно управлять каждой частицей из группы, превышающей десять единиц. При этом они смогли перемещать частицы в пространстве независимо друг от друга.

Отмечается, что разработанная система может использоваться для бесконтактной работы с микроустройствами или для создания 3D-дисплеев.

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