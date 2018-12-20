В Чили построят крупнейший комплекс гамма-телескопов

Сантьяго, , 09:52 — REGNUM Европейская южная обсерватория и правительство Чили подписали соглашение о строительстве комплекса телескопов для изучения космоса в спектре гамма-излучения. Об этом 20 декабря сообщает МИД Чили.

Всего в чилийской пустыне Атакама будет установлено 99 гамма-телескопов в рамках проекта Cherenkov Telescope Array. Массив планируют запустить в 2025 году.

Отмечается, что построенные телескопы будут составлять единый комплекс с массивом из 19 телескопов, находящимися на острове Пальма, который принадлежит Испании. При этом техника нового поколения будет в 10 раз более чувствительной, чем существующие инструменты.

Читайте также: Учёные открыли самую древнюю чёрную дыру