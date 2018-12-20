Четверг, 20 Декабря 2018 года
10:46:50 МСК

В Чили построят крупнейший комплекс гамма-телескопов

Наука

В пустыне Атакама будет установлено 99 гамма-телескопов в рамках проекта Cherenkov Telescope Array

Сантьяго, 20 декабря 2018, 09:52 — REGNUM  Европейская южная обсерватория и правительство Чили подписали соглашение о строительстве комплекса телескопов для изучения космоса в спектре гамма-излучения. Об этом 20 декабря сообщает МИД Чили.

Всего в чилийской пустыне Атакама будет установлено 99 гамма-телескопов в рамках проекта Cherenkov Telescope Array. Массив планируют запустить в 2025 году.

Отмечается, что построенные телескопы будут составлять единый комплекс с массивом из 19 телескопов, находящимися на острове Пальма, который принадлежит Испании. При этом техника нового поколения будет в 10 раз более чувствительной, чем существующие инструменты.

Читайте также: Учёные открыли самую древнюю чёрную дыру

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить