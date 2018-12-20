В США приступили к испытаниям конвертоплана V-280 Valor

Вашингтон, , 09:34 — REGNUM В США разработчики перспективного конвертоплана V-280 Valor приступили к испытаниям аппарата на маневренность. Об этом сообщает Flightglobal.

По словам, вице-президента компании Bell Helicopter Винса Тобина, конвертоплан выполнил серию полетов на скорости около 370 километров в час с поворотами с креном 50 градусов. Во время этих испытаний перегрузка составила 1,8g.

Планируется, что до конца 2018 года будут проведены дополнительные испытания, в которых перегрузка достигнет 3g.

Добавим, что весной 2013 года Bell Helicopter представила первый проект конвертоплана Valor. В 2017 году начались первые наземные испытания аппарата.

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