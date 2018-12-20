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В Якутии начнутся испытания питания для экстремальных условий и космоса

Наука

Якутская природная среда — готовый полигон для испытания продуктов для экстремальных условий

Якутск, 20 декабря 2018, 01:11 — REGNUM  Председатель Якутского научного центра Сибирского отделения РАН Михаил Лебедев, по сообщению сайта «Наука в Сибири», на Общем собрании РАН рассказал о инициативе якутских ученых в области питания. В полярных широтах планируется создать испытательный полигон по изучению и разработке пищевых продуктов для длительных космических полетов. Сейчас подобные работы в России ведутся в Мичуринском центре, где разрабатывают рационы для космонавтов, летчиков-испытателей, полярников, подводников. Соглашение о таком научном сотрудничестве с участием правительства Якутии, администраций Белгородской и Тамбовской областей и Федерального научного центра им. И.В. Мичурина уже готово к подписанию.

Для климата Якутии с резкими перепадами от минус 70 зимой до плюс 50 летом, проблема рациона важна с практической точек зрения. Якутская природная среда — готовый полигон для испытания продуктов для экстремальных условий.

Михаил Лебедев пояснил: «Мы хотим, чтобы в орбиту исследований в этой области попали ресурсы Севера, издревле потребляемые нашими коренными народами. Например, тундровые ягоды, которые успевают вызреть и набрать запас витаминов в условиях короткого, но жаркого и круглосуточно солнечного якутского лета. Это сырье интересно испытать как перспективное для включения в космические и другие подобные рационы. Тем более что уже сегодня ученые ищут подходы к обеспечению нормальной жизни людей в условиях уже не многомесячного, а еще более длительного пребывания в космосе, ― например, при перелетах к другим планетам, перспектива которых рассматривается в рамках начавшегося столетия».

Сотрудничество территорий и научных организаций будет оформлено в программу исследований, в которую войдут объединенные экспедиции, испытания, анализы и эксперименты, семинары и конференции.

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Развитие российской Арктики
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