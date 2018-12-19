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Ракета «Союз» с французским военным спутником стратовала с космодрома Куру

Наука

На орбиту будет выведен разведывательный аппарат CSO-1

Ракета «Союз» с французским военным спутником стратовала с космодрома Куру
DLR German Aerospace Center
Ракета-носитель «Союз-СТ»

Куру, Франция, 19 декабря 2018, 20:51 — REGNUM  Ракета-носитель «Союз-СТ» с французским военным разведывательным спутником 19 декабря успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщается на сайте компании — оператора космодрома Arianespace.

Запуск состоялся в 13:37 по местному времени (19:37 мск).

Ракета должна вывести на орбиту спутник оптико-электронной разведки CSO-1. Аппарат будет использоваться для съемки 3D-изображений и получения фотоснимков с высоким разрешением.

Отметим, что старт ракеты планировался на 18 декабря, но был отложен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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