Космонавту Кононенко вручили ключ от МКС

Москва, , 14:35 — REGNUM Командование Международной космической станцией перешло к российскому космонавту Олегу Кононенко. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Церемония передачи командования состоялась во время полета. Астронавт Европейского космического агентства Александр Герст (ФРГ) передал россйискому коллеге полномочия управления станцией и символический ключ от нее.

Таким образом, экспедиция МКС-57 завершила свою миссию на станции. Работу на орбите продолжит экипаж МКС-58 в составе Олега Кононенко и астронавтов Энн Макклейн (США) и Давида Сен-Жака (Канада).

https://twitter.com/roscosmos/status/1075335869039632384

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж 57-й экспедиции на МКС вернется на землю 20 декабря. Военные специалисты провели разведку района предполагаемого приземления капсулы с космонавтами.

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