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Видео: робота научили кормить человека с вилки

Наука

Робот способен распознавать еду на тарелке, захватывать её и кормить человека

Вашингтон, 19 декабря 2018, 13:33 — REGNUM  Инженеры из США разработали робота, который способен распознавать еду на тарелке, захватывать её и кормить человека. Об этом сообщается на сайте Вашингтонского университета.

Двухсекционный робоманипулятор Kinova JACO установлен на правой части инвалидного кресла. На конце «руки» закреплён захват и камера глубины. Во время работы он берёт вилку, закрепленную на левой части кресла, а затем накалывает на нее фрукты или овощи и подносит их ко рту человека.

По мнению авторов разработки, в будущем система может пригодиться людям с нарушениями подвижности верхних конечностей.

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Робототехника
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