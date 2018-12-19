Учёные рассказали о новой опасности сахара для здоровья

Вашингтон, , 13:21 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что сахар блокирует в организме активность белка, необходимого для размножения кишечной микрофлоры. Об этом сообщается на портале Medical Express.

Учёные исследовали влияние сахара на полезную бактерию Bacteroides thetaiotaomicron. Они поставили эксперимент на мышах, которым ввели в рацион продукты с повышенным содержанием глюкозы и фруктозы.

Выяснилось, что сахар, попадая в толстый кишечник, блокирует выработку белка, ответственного за колонизацию бактерий. Это может привести к проблемам со здоровьем.

При этом ранее считалось, что сахар всасывается в тонком кишечнике, но, как оказалось, он может попасть в толстый кишечник и оказывать влияние на микрофлору.

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