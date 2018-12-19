Учёные разработали имплантат для борьбы с ожирением

Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Учёные из США разработали имплантат, который крепится к стенке желудка и способствует борьбе с ожирением. Об этом сообщается на портале Medical Express.

Имплантат представляет собой устройство диаметром менее 1 см. Принцип его действия заключается в том, что он посылает блуждающему нерву электрические импульсы, похожие на импульсы желудка. Эти импульсы мозг воспринимает как сигнал того, что желудок полный, даже если во время приёма пищи было съедено несколько кусочков.

Отмечается, что эксперимент был проведён на крысах. С помощью импульсов устройства они смогли сбросить до 40% веса. При этом, когда имплантат был убран из организма, животные стали питаться нормально и уже через 12 недель вернулись к первоначальному весу.

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