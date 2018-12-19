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Немецкие краеведы заявили о доказательстве «самого древнего убийства князя»

Наука

Археологи нашли смертельные ранения на скелете правителя возрастом 3,8 тыс. лет

Магдебург, Германия, 19 декабря 2018, 11:11 — REGNUM  Краеведы из немецкой земли Саксония-Анхальт раскрыли причину гибели так называемого «хельмсдорфского князя» — правителя, жившего примерно 3,8 тыс. лет назад, в период унетицкой археологической культуры, передает канал n-tv 19 декабря.

Эксперты внимательно изучили костные останки хельмсдорфского князя и обнаружили следы трех смертельных ранений. «Это было убийство», — говорит патологоанатом Франк Рамшталер.

Ученые подробно описали характер и способ нанесения ранений. Детальный отчет они представят в первой половине 2019 года.

«Насколько мы теперь видим, мы обнаружили самое древнее в мировой истории поистине доказуемое убийство правителя», — подчеркнул земельный археолог Саксонии-Анхальт Харальд Меллер.

Скелет «хельмсдорфского князя» в золотых украшениях, лежавший на смертном одре из дуба, был выкопан археологом Германом Грёслером в 1907 году. Эти кости являются единственными обнаруженными сохранившимися останками человека, близкими к временам «Небесного диска из Небры», датируемого XVII веком до н.э. Обнаружение этого бронзового изделия стало археологической сенсацией начала XXI века.

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Археология
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