На севере Китая деревенские жители нашли инструменты возрастом 10 тыс. лет

Тайюань , Китай, , 04:50 — REGNUM Каменные инструменты эпохи неолита были обнаружены в одной из деревень провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Житель деревни Линхуэй в уезде Юаньцю по имени Чжан Хунбо сообщил о находке каменных инструментов странной формы, которую сделал во время строительства дороги. Жители деревни знали, что их населенный пункт является очень древним, поэтому они зашли в интернет и увидели, что инструменты очень напоминают древние орудия труда, после чего немедленно обратились в уездный музей.

«Среди десятков инструментов были найдены каменные топоры, молотки, стамески и ножи… Все они были отполированы и заточены, а их возраст был установлен около 10 тыс. лет», — заявил представитель музея естествознания уезда Юаньцю Яо Хайхэ.

По словам куратора музея Лью Дунфэна, находки являются важными зацепками при изучении древних культурных реликвий в местности Юаньцю. Кроме того, они также представляют особую важность в исследовании и распространении поселений и культуры в бассейне реки Хуанхэ в эпоху неолита.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Хэбэй на севере Китая была найдена древняя колесница возрастом около 2,5 тыс. лет на одном из древних кладбищ эпохи династиии Восточняа Чжоу (770−256).

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