NASA: Сатурн «вскоре» может остаться без своих колец

Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Сатурн теряет свои кольца так быстро, как это возможно, сообщает со ссылкой на доклад NASA британский телеканал Sky News.

По данным американских ученых, кольца, благодаря которым этот газовый гигант и имеет свой неповторимый образ, разрушаются под воздействием гравитации планеты, из-за чего слагающие их материалы проливаются «дождем» из частиц пыли и газа.

«По нашим оценкам, в результате этого «дождя колец» проливается такое количество воды, которое может наполнить олимпийский бассейн за полчаса», — подчеркнул сотрудник космического агентства Джеймс О’Доногью.

«От одного этого вся система колец исчезнет через 300 млн лет», — добавил он, указав, что ситуация носит намного более острый характер.

Как показали сделанные зондом Cassini изменения материала, из которого состоят кольца Сатурна, им осталось меньше 100 млн лет.

«Это относительно короткий промежуток времени, если учесть, что возраст Сатурна составляет четыре миллиарда лет», — отметил он.

Вопрос происхождения колец у газового гиганта всегда вызывал интерес ученых, которые по-прежнему не уверены относительно причин их появления. По последним данным, они появились уже после формирования планеты.