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Астрономы обнаружили еще одну карликовую планету в Солнечной системе

Наука

Этот объект на данный момент — самый удаленный от Солнца из известных ученым

Вашингтон, 18 декабря 2018, 13:48 — REGNUM  В Солнечной системе обнаружена ранее не известная карликовая планета, передает немецкий канал n-tv.

17 декабря об открытии известил Центр малых планет при Международном астрономическом союзе. Самый отдаленный от Солнца объект получил название 2018 VG18, или просто «Farout», от английского слова Far — «далеко».

Это сферический объект розового оттенка. Чтобы сделать один оборот вокруг Солнца, ему понадобится более 1 тыс. лет. По оценкам ученых, эта карликовая планета имеет диаметр в 500 км, что составляет примерно одну десятую диаметра самой маленькой планеты Солнечной системы — Меркурия. Расстояние между Солнцем и Farout ученые оценили в 120 астрономических единиц.

Заслуга принадлежит трем астрономам из американских штатов Вашингтон, Аризона и Гавайи — Скотту Шеппарджу, Дэвиду Толенену и Чеду Трухильо.

«Это открытие — поистине международное достижение, — сказал Чед Трухильо. — Мы, наконец, исследуем границы нашей Солнечной системы далеко за Плутоном».

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Астрономия
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