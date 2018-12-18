Астрономы обнаружили еще одну карликовую планету в Солнечной системе

Вашингтон, , 13:48 — REGNUM В Солнечной системе обнаружена ранее не известная карликовая планета, передает немецкий канал n-tv.

17 декабря об открытии известил Центр малых планет при Международном астрономическом союзе. Самый отдаленный от Солнца объект получил название 2018 VG18, или просто «Farout», от английского слова Far — «далеко».

Это сферический объект розового оттенка. Чтобы сделать один оборот вокруг Солнца, ему понадобится более 1 тыс. лет. По оценкам ученых, эта карликовая планета имеет диаметр в 500 км, что составляет примерно одну десятую диаметра самой маленькой планеты Солнечной системы — Меркурия. Расстояние между Солнцем и Farout ученые оценили в 120 астрономических единиц.

Заслуга принадлежит трем астрономам из американских штатов Вашингтон, Аризона и Гавайи — Скотту Шеппарджу, Дэвиду Толенену и Чеду Трухильо.

«Это открытие — поистине международное достижение, — сказал Чед Трухильо. — Мы, наконец, исследуем границы нашей Солнечной системы далеко за Плутоном».