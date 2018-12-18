Учёные проследили связь между диабетом и нарушениями мозга, изучая рыб

Екатеринбург, , 13:33 — REGNUM Группа учёных из России, Китая, США и Тайваня изучила пресноводную рыбку зебраданио (Danio rerio) и пришла к выводу, что она является модельным организмом для выявления связи между сахарным диабетом и функциями центральной нервной системы. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

«Рыбы принадлежат к группе позвоночных и обладают сложной нервной системой, в то время как беспозвоночные недостаточно сложны для соответствующих исследований, — объясняет научный сотрудник лаборатории «Нефтехимия» УрФУ Алан Калуев. — Чем древнее вид, чем ближе он к основанию эволюционной пирамиды, тем больше может рассказать нам о реликтовых, складывавшихся миллионы лет назад, причинах тех болезней, которые присущи и человеку».

По его словам, если у разных видов, начиная с древнейших и включая человека, один и тот же механизм возникновения и протекания болезни, значит, именно этот базис патологии, заложенный природой, и нужно атаковать терапевтическими средствами.

Учёные выявили связь между диабетом, воспалением мозга и развитием стрессовых состояний, депрессий, тревожности, нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Следующим шагом может стать использование полученной модели для решения важной практической задачи — скрининга (тестирования и отбора) новых препаратов, причем как нейроактивных, так и антидиабетических.

Исследователь отметил, что выбор рыб в качестве экспериментального материала был одним из его лучших исследовательских решений. Показательно, что зебраданио применяют в научных целях не только на земле, эти рыбки побывали и на космической орбите.

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