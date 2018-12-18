В Индонезии нашли пирамиду, которая может оказаться руинами древнего храма

Джакарта, , 12:10 — REGNUM В Индонезии на острове Ява обнаружили пирамидоподобную структуру, которая может оказаться руинами древнего храма. Об этом сообщает портал LiveScience.

Отмечается, что общая площадь структуры составляет около 15 гектар. Она имеет продолговатую форму, похожую спереди на полукруг. При этом ее строили слой за слоем на протяжении тысячелетия.

Учёные с помощью раскопок, бурения, рентгеновских исследований выявили под землёй колонны, проходы, комнаты и камеры. Верхний слой датируется периодом 3−3,5 тыс. назад, а нижние слои соответствуют возрасту в 9 тыс. лет назад.

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