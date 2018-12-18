Учёные из Иркутска и Канадзавы могут начать совместные исследования Байкала

Иркутск, , 11:51 — REGNUM Посетившая Иркутский государственный университет (ИГУ) делегация университета Канадзава (Япония) проявила интерес к совместным исследованиям озера Байкал, сообщает 18 декабря пресс-служба российского вуза.

«Исследования озера Байкал могут стать отправной точной для расширения научно-исследовательских проектов между нашими вузами», — сообщил на встрече с японскими коллегами первый проректор ИГУ Константин Григоричев.

Отмечается, что обсуждение возможного сотрудничества в указанном направлении стало одной из тем встречи. Также стороны обсудили условия расширения форм сотрудничества по другим направлениям, увеличение числа студентов и преподавателей, которые участвуют в совместных обменных программах и научных проектах.

В вузе напомнили, что в 2017 году ИГУ присоединился к реализации совместной российско-японской программы «по подготовке лидеров будущего», реализуемой университетом Канадзава совместно с другими российскими университетами. Программа направлена на проведение совместных научных исследований, расширение академической мобильности студентов и сотрудников, реализацию культурных и других значимых проектов, позволяющих совместно готовить специалистов с учетом глобализации и интеграции научно-образовательного пространства.

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