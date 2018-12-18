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Сталагмиты из Китая позволят точнее датировать исторические артефакты

Наука

Данные по углероду, взятые из сталагмитов, помогут уточнить метод радиоуглеродного анализа

Пекин, 18 декабря 2018, 11:44 — REGNUM  Учёные из Китая описали состав сталагмитов из пещеры Хулудун и пришли к выводу, что это поможет уточнить метод радиоуглеродного анализа. Об этом сообщается в журнале Science.

По словам учёных, данные по углероду с атомной массой 14 из пещеры Хулудун позволят надёжно восстановить его содержание в атмосфере в течение большого промежутка времени — 54 тыс. лет назад. При этом по годичным кольцам деревьев его можно восстановить только на 14 тыс. лет назад.

Отмечается, что радиоуглеродный метод датировки применяется для определения возраста останков живых организмов и созданных человеком артефактов. Он основывается на постоянном присутствии радиоактивного изотопа углерода-14 в атмосфере.

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Научные исследования
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