Сталагмиты из Китая позволят точнее датировать исторические артефакты

Пекин, , 11:44 — REGNUM Учёные из Китая описали состав сталагмитов из пещеры Хулудун и пришли к выводу, что это поможет уточнить метод радиоуглеродного анализа. Об этом сообщается в журнале Science.

По словам учёных, данные по углероду с атомной массой 14 из пещеры Хулудун позволят надёжно восстановить его содержание в атмосфере в течение большого промежутка времени — 54 тыс. лет назад. При этом по годичным кольцам деревьев его можно восстановить только на 14 тыс. лет назад.

Отмечается, что радиоуглеродный метод датировки применяется для определения возраста останков живых организмов и созданных человеком артефактов. Он основывается на постоянном присутствии радиоактивного изотопа углерода-14 в атмосфере.

Читайте также: Изотопный анализ помог ученым выяснить, чем питались протолюди