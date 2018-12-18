Учёные создали оптическую наноструктуру для нелинейной генерации света

Москва, , 11:30 — REGNUM Учёные из России, Австралии и США построили топологическую наноструктуру, которая может преобразовывать инфракрасное излучение в зелёный свет. Об этом сообщается в журнале Nature Nanotechnology.

Учёные поместили на стеклянную подложку 11 кремниевых нанодисков, диаметр которых составлял около 500 нанометров, после чего соединили их в зигзагообразную цепочку.

Выяснилось, что даже при небольшом изменении геометрии или частоты падающего света структура сохраняет нелинейно-оптические свойства и нарушает принцип оптической обратимости.

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