Ученые назвали еще одну опасность дефицита сна

Кёльн, Германия, , 10:01 — REGNUM Связь между недостатком сна и пристрастием к вредной пище выявили ученые Кельнского университета (Германия). Об исследовании сообщает портал Eurekalert.

Исследователи провели эксперимент с участием 32 человек в возрасте от 19 до 33 лет. Всем добровольцам предложили ужин, после чего одни отправились спать, а другие провели ночь без сна.

Утром участникам эксперимента предложили аукцион, на котором они торговались за те или иные предметы и еду. Кроме того, им провели функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ).

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Выяснилось, что недостаток сна делает пищу более субъективно ценной, чем несъедобные предметы. В мозгу же повышается активность миндалевидного тела, отвечающего за принятие решений, и гипоталамуса.

Ученые полагают, что недосып провоцирует переедание, что в конечном итоге грозит человеку ожирением.

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