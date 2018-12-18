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Ушла из жизни заслуженный профессор МГУ Ия Маяк

Наука

Ия Маяк работала на кафедре истории древнего мира МГУ с 1961 года, пройдя путь от младшего научного сотрудника до профессора

Москва, 18 декабря 2018, 09:05 — REGNUM  В возрасте 96 лет ушла из жизни доктор исторических наук, заслуженный профессор МГУ Ия Маяк, сообщает пресс-служба исторического факультета вуза.

Ия Маяк работала на кафедре истории древнего мира МГУ с 1961 года, пройдя путь от младшего научного сотрудника до профессора. До последних дней доктор исторических наук читала лекции, вела семинары, занималась со студентами и аспирантами.

С 2007 по 2017 годы Ия Маяк возглавляла Диссертационный совет по всеобщей истории, долгие годы была председателем Методической комиссии исторического факультета.

Профессор была автором множества монографий, в том числе «Рим первых царей», «Римляне ранней республики», «Римские древности по Авлу Геллию. История. Право».

Отпевание Ии Маяк состоится 19 декабря в 12:00 мск в церкви Св. Михаила Архангела в Тропарево. Прощание пройдет в зале Хованского крематория примерно в 14:30—15:00 мск.

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