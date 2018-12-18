В Нижнем Новгороде подвели итоги фестиваля молодежных инноваций «ИнноФест»

Нижний Новгород, , 08:40 — REGNUM Более 200 молодых специалистов — студентов вузов из 11 городов России — приняли участие во Всероссийском фестивале молодежных инноваций «ИнноФест», который проходил на прошлой неделе в Центре инновационного развития медицинского приборостроения Нижегородского государственного университета (ННГУ), сообщила пресс-служба вуза.

Программа фестиваля включала в себя выставку-конкурс молодежных инновационных проектов «Территория молодежных инноваций» по нескольким номинациям, трехдневную программу «Лаборатория инноваций» от университета Сколково, круглый стол на тему «Молодежь. Наука. Бизнес. Власть. Поиск эффективной бизнес-модели технопарка» в рамках Молодежного научного клуба Lobachevsky, а также лекторий «Основы проектного управления в системе НТИ» и мастер-класс по теме финансов.

Победителями конкурса «Территория молодежных инноваций» признаны: в номинации «Медицина, здоровье и долголетие (HealtNet)» — проект функционального протеза пальца руки и технология холодно-плазменной терапии для регенеративной медицины; в номинации «Социальные инновации» — проект «Территория молодежных инноваций»; в номинации «Морские интеллектуальные системы (MariNet)» — комплекс быстрого реагирования на ЧС с разливом нефтепродуктов на арктическом шельфе; в номинации «Интернет вещей и Big Data (SafeNet)» — проект «Использование тепла своего тела для подзарядки девайса».

Всего в фестивале приняли участие 52 проектных команды из Нижнего Новгорода, Москвы, Перми, Томска, Махачкалы, Пскова, Ростова-на-Дону, Великого Новгорода, Самары, Сарова, Княгинино. Проекты оценивала экспертная группа в составе 28 человек, среди которых представители науки, бизнеса, власти. Мероприятие прошло при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Ресурсного молодежного центра.

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