Датские ученые рассказали о том, как менялся размер кошек

Копенгаген, , 03:12 — REGNUM Исследователи из Дании пришли к выводу, что со времен викингов домашние кошки значительно увеличились в размерах. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Danish Journal of Archaeology.

Ученые сообщают, что одомашненные животные, как правило, с течением времени постепенно уменьшаются в размерах. В последних раскопках поселений викингов были обнаружены скелеты кошек, которые оказались намного меньше современных животных.

Этот феномен заинтересовал исследователей и они изучили скелеты кошек, обнаруженные в древних поселениях на протяжении нескольких сотен лет. Ученые пришли к выводу, что несмотря на общую тенденцию по уменьшению в размерах одомашненных животных, кошки, напротив, значительно выросли.