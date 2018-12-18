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Датские ученые рассказали о том, как менялся размер кошек

Наука

С VIII-IX веков домашние кошки увеличились в размерах на 16%

Копенгаген, 18 декабря 2018, 03:12 — REGNUM  Исследователи из Дании пришли к выводу, что со времен викингов домашние кошки значительно увеличились в размерах. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Danish Journal of Archaeology.

Ученые сообщают, что одомашненные животные, как правило, с течением времени постепенно уменьшаются в размерах. В последних раскопках поселений викингов были обнаружены скелеты кошек, которые оказались намного меньше современных животных.

Этот феномен заинтересовал исследователей и они изучили скелеты кошек, обнаруженные в древних поселениях на протяжении нескольких сотен лет. Ученые пришли к выводу, что несмотря на общую тенденцию по уменьшению в размерах одомашненных животных, кошки, напротив, значительно выросли.

В частности, с VIII—IX веков домашние кошки увеличились в размерах на 16%. Исследователи предполагают, что размеры кошек увеличились по причине того, что со временем их все лучше кормили хозяева.

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Научные исследования
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