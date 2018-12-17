В Азербайджане археологи нашли настольную игру возрастом более 4000 лет

Баку, , 16:58 — REGNUM Сотрудник Американского музея естественной истории Уолтер Крис обнаружил необычную находку на территории Азербайджана. Археолог нашёл настольную игру кочевников возрастом более 4000 лет, сообщает ABC.

Игра под названием «Гончие и шакалы» или «58 лунок» была популярна в Египте и Месопотамии. Это открытие стало первым для региона, так как ранее в этой области похожих игр найдено не было. Также, по мнению историков, находка доказывает, что местные пастухи поддерживали контакт с торговцами с Ближнего Востока. Археологи не сообщили, как именно происходит процесс игры в «Гончие и шакалы», однако есть мнение, что эта игра была предком современных нард и криббеджа (карточная игра для двух игроков).

Напомним, что ранее археологи обнаружили захоронение жреца одного из храмов Древнего Египта. Специалисты оценили возраст гробницы примерно в 4,4 тысячи лет. Известно, что жреца звали Вах-Ти, и похоронен он был во времена правления фараонов V династии.