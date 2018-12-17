Рогозин: пилотируемые полёты по сверхкороткой схеме начнутся в 2020 году

Москва, , 10:10 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году начнутся пилотируемые полёты на МКС по сверхкороткой трёхчасовой схеме. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя», — написал Рогозин.

Он также добавил, что в марте 2019 года планируется осуществить запуск грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой сверхкороткой схеме. Продолжительность полёта составит 3 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин приказал создать координационный совет по разработке сверхтяжёлой ракеты, а также ракетных комплексов тяжёлого и среднего класса.

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