Механизм образования Ямальского кратера остаётся загадкой – учёные

Новосибирск, , 10:04 — REGNUM Результаты полевых наблюдений на воронках, похожих на известный Ямальский кратер, могут опровергнуть выводы о его образовании в результате извержения углекислого газа и воды (криовулканизма), сообщает 17 декабря издание «Наука в Сибири» со ссылкой на исследователей из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН.

В сообщении отмечается, что сразу после появления кратера в 2014 году сотрудники экспедиции зафиксировали повышенное содержание метана над кратером. При этом, по свидетельствам очевидцев, некоторые кратеры на Ямале взрывались с воспламенением газа. Экспедиция Научного центра изучения Арктики из Салехарда на месте образования кратера на реке Сёяха зафиксировала кипящий «котел» — газ выходил из недр в воду и создавал эффект кипения. Таким образом, отмечают учёные, факт воспламенения газа противоречит «углекислотной» гипотезе, выдвинутой ранее в 2018 году учёными Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

При исследовании воронки на глубине 60−80 метров геологи зафиксировали горизонт с аномально высоким сопротивлением, что совпадает с расположением слоя метангидратов (газогидрат — кристаллическое соединение газа и воды переменного состава) в этом районе. Однако на сегодняшний день не ясно, связано ли образование воронок газового выброса с залежами реликтовых газогидратов.

«Поры незамерзших пород талика способны вмещать воду и газ, там же высока вероятность возникновения избыточного давления, в дальнейшем приводящего к взрыву. Однако не до конца понятен механизм образования именно такой воронки — с вертикальными краями, уходящими вниз на несколько десятков метров. Сотрудники Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН моделировали напряженное состояние пород, тем не менее им не удалось воспроизвести структуру Ямальского кратера: получалось, что при разрыве породы трещина уходила вбок», — объясняет заведующий лабораторией геофизики криолитозоны ИНГГ СО РАН кандидат геолого-минералогических наук Владимир Оленченко.

По словам ученого, чтобы установить природу и механизм возникновения кратеров, нужно проводить комплексные исследования: масштабное бурение, глубокую сейсморазведку, электромагнитное зондирование, геохимический анализ растительности на буграх пучения (там, где повышен углеводородный фон, наблюдаются аномальные концентрации некоторых микроэлементов, в частности мышьяка, ртути). Установление природы образования воронок взрыва имеет в первую очередь научное значение: опасения, что явление может негативно повлиять на работу газодобывающих компаний, невелики.

Напомним, ранее учёные из МГУ имени Ломоносова пришли к выводу, что обнаруженный в 2014 году на Ямале кратер образовался в результате явления, похожего на криовулканизм.

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