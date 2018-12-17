Китайские исследователи нашли птичий хвост в янтаре возрастом 100 млн лет

Пекин, , 09:31 — REGNUM Команда китайских и канадских исследователей обнаружила янтарь с птичьим хвостом внутри возрастом около 100 млн лет, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

«В отличие от остальных подобных находок, которые предстают в «спрессованном» окаменелом виде, находка в янтаре позволяет увидеть трехмерную структуру перьев и дает нам намного больше информации», — заявил китайский исследователь Цзоу Цзиньмэй.

«Перья датируются ранним Меловым периодом, который является важным периодом в эволюции птиц. В этот период мы видим, как некоторые типы динозавров эволюционируют в птиц», — отметила профессор Китайского университета геологических науки руководитель команды исследователей Син Лида.

Хвостовые перья были найдены в Долине Хуконг на севере Мьянмы, богатой на подобного рода «янтарные» находки. Янтарь может содержать разного рода мягкие ткани животных, предоставляющие ценную палеонтологическую информацию касательно эволюции видов.

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