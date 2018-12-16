Нейрофизиологи изучили механизмы длительной боли

Гарвард, США, , 16:01 — REGNUM Американские учёные объяснили различие защитных реакций на непродолжительные и длительные болевые ощущения. Исследование опубликовано в журнале Nature.

У людей и животных наблюдается два типа реакций на болевые раздражители. Рефлексивные реакции первого типа направлены на предотвращение получения травмы, например, одёргивание руки от горячего предмета.

Реакции второго типа отмечаются при длительной боли. Они направлены на уменьшение боли. Характерным проявлением реакции второго типа является вылизывание ран животными.

Группа американских учёных под руководством Цюфу Ма из медицинской школы Гарвардского университета провела исследование по выявлению нейронных схем, управляющих реакциями при длительной боли.

Нейрофизиологи удалили у подопытной группы мышей спинномозговые нейроны TAC1 Cre и LBX1 Flpo, предположительно задействованные в механизме ответа на длительную боль.

Эксперимент показал, что мыши с удалёнными нейронами реагировали на краткосрочные болевые раздражители так же, как и контрольная группа животных. Однако реакция на длительную боль отличалась: в отличие от контрольной группы мыши с удалёнными нейронами не зализывали обожжённые участки кожи.

Авторы исследования отметили, что результаты работы ставят под сомнение обоснованность использования рефлексивных защитных реакций для измерения уровня устойчивой боли.