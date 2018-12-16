Экипаж МКС готовится к возвращению на Землю

Москва, , 15:34 — REGNUM Космонавт Сергей Прокопьев приступил к тренировкам по ручному управляемому спуску в рамках подготовки к возвращению на Землю, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 16 декабря в Twitter.

Космонавт Сергей Прокопьев (Россия), астронавты Александр Герст (Германия) и Серина Ауньен-Чэнселлор (США) готовятся к возвращению на Землю с Международной космической станции (МКС).

Одним из этапов подготовки являются тренировки на устройстве ЧИБИС, позволяющие организму подготовиться к земной гравитации.

«Так и живем, Дмитрий Олегович, то привыкаем к микрогравитации, то отвыкаем от неё», — привёл глава «Роскосмоса» слова космонавта Олега Кононенко.

Также Рогозин опубликовал несколько фотографий с МКС, сделанных Кононенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря корабль «Союз МС-11» доставил к МКС космонавта Роскосмоса Олега Кононенко, астронавта NASA Энн Макклейн и астронавта Канадского космического агентства Давида Сен-Жака.

Возвращение предыдущего экипажа МКС на Землю запланировано на 20 декабря.