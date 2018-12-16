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Учёные: добавление в рацион чёрного риса препятствует ожирению

Наука

Южнокорейские учёные провели лабораторный эксперимент на мышах

Сеул, 16 декабря 2018, 14:34 — REGNUM  Добавление пророщенного чёрного риса в рацион препятствует возникновению ожирения при употреблении пищи с высоким содержанием жиров, показало исследование южнокорейских учёных. Статья опубликована в научном медицинском издании Journal of Medicinal Food.

Учёные из Сеульского университета и Университета Седжонг изучают механизмы появления ожирения и борьбу с ним. Они провели лабораторные исследования для изучения влияния пророщенного чёрного риса на появление лишнего веса.

Подопытные мыши были разделены на четыре группы. Первая получала нормальную еду, вторая — еду с высоким содержанием жиров. Третья и четвёртая группы также получали жирную пищу, но с добавлением пророщенного риса (2,5% для третей и 5% для четвёртой).

Результаты восьминедельного эксперимента показали, что добавление чёрного риса в рацион существенно снижало накопление липидов в печени и жировой ткани.

Как сообщало ИА REGNUM, исследование по изучению пассивного расхода энергии, опубликованное в ноябре 2018 года, показало, что неправильный распорядок дня повышает риск появления ожирения.

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Научные исследования
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