На Восточном провели испытания малых космических аппаратов

Циолковский, Амурская область, , 10:01 — REGNUM Российские специалисты провели автономные испытания малых космических аппаратов иностранных заказчиков на космодроме Восточный. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Испытания малых космических аппаратов иностранных государств проводятся российскими специалистами совместно с представителями заказчиков из Голландии, Германии и Японии в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Восточный.

Малые аппараты США, Японии, Испании, ЮАР и Германии будут запущены вместе с российскими спутниками «Канопус-В» №5 и №6 с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат».

Пуск запланирован на 27 декабря.

Отметим, данные со спутников дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» используются «Роскосмосом», министерствами природы и чрезвычайных ситуаций, Росгидрометом и Российской Академией Наук.