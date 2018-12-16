В Египте нашли гробницу жреца, жившего 4 тысячи лет назад

Каир, , 01:40 — REGNUM На территории Египта, в регионе Саккара, было обнаружено захоронение жреца одного из храмов Древнего Египта, заявил египетский министр по делам древностей Халед аль-Анани на пресс-конференции, посвященной открытию.

Он заявил, что возраст гробницы оценивается примерно в 4,4 тысячи лет. Жрец был захоронен во время правления фараонов V династии (приблизительно 2504 — 2347 годы до нашей эры). Аль-Анани подчеркнул, что ученые уже определили имя жреца — Вах-Ти. Длина гробницы составляет около 10 метров, высота — три метра. Стены гробницы украшены фресками, изображающими жизнь жреца вместе с его семьей.

Аль-Анани добавил, что эта гробница является одним из немногих захоронений, обнаруженных археологами в этом году, которая не была разграблена и хорошо сохранилась. Он не сообщил, были ли найдены какие-либо особо ценные или уникальные артефакты времен V династии, однако подчеркнул, что археологические работы на объекте продолжаются.

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