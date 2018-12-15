Английский учебник истории России: лучше или хуже он учебника российского?

Александр Томилин, , 18:08 — REGNUM

Рассматривая учебники истории, нельзя не задуматься, а как преподают историю в других странах? А знают ли иностранные школьники и студенты о России и из каких учебников? Ответы на эти вопросы может дать английское учебное пособие по истории России.

Пособие охватывает широкий период, коренным образом, изменившим страну — от воцарения Николая II до начала Великой Отечественной Войны. Мировая война, революции, гражданская война, коренная перестройка страны в 1920—1930-х годах, всё это обнимает пособие. Насколько умело автор справился со столь масштабной задачей?

Книга построена как обычный учебник — тема, повествование о ней и вопросы в конце параграфа. Повествование весьма кратко и ёмко, и скорее, представляет собой абзацы, которые ученик должен запомнить для ответа на вопросы в конце раздела. Сами вопросы сформулированы весьма грамотно, дабы в поиске ответа на них у ученика сложилась полная картина происходивших процессов и почему они привели к тем или иным событиям и понять логику этих событий, будь то революция 1905−1907 гг. или коллективизация. Сам материал сопровождается многочисленными таблицами, в том числе сравнительными — что было и что стало в результате реформы или революции, специальным словариком терминов, списком важных дат и краткими биографиями ключевых фигур.

При более внимательном взгляде обнаруживается, что автор не может обойтись без краткого упоминания предыдущих событий, и поэтому перед воцарением Николая II учащийся в той же книге узнаёт и о Крымской войне, о Великих реформах, об Александре III. Логика автора ясна — ученик должен знать о предшествовавших событиях, приведших к складыванию обстановки на рубеже веков.

Впрочем, если посмотреть, что подобные учебники часто специализируются на каких-то конкретных эпизодах, вроде Второй мировой войны в Европе, или Холодной войны, то акцент на революционные процессы в России ХХ века выглядит обоснованным как попытка показать западным учащимся процесс, изменивший историю не только России, но и всего мира. В ввиду отсутствия учебника, объясняющего ход политических и общественных процессов в России века XIX, приходится делать отступление, объясняя их.

В остальном — учебник не мог избежать некоторой «клюквы» вроде акцента на еврейском вопросе или на ГУЛАГе, но в целом процессы объясняются достаточно логично и понятно, без излишней фантазии и с объективным взглядом. В итоге можно порадоваться за западного ученика, имеющего в своём распоряжении учебник, грамотно и спокойно объясняющего процессы в России начала ХХ века.