«Союз-СТ-А» подготовили для коммерческого запуска на космодроме Куру

Куру, Франция, 15 декабря 2018, 15:34 — REGNUM Российские специалисты вывели на стартовую позицию ракету-носитель «Союз-СТ-А», которая будет использоваться для запуска с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
Специалисты предприятий «Роскосмоса» доставили ракету-носитель «Союз-СТ-А» на пусковую установку, провели вертикализацию и операции по стыковке коммуникаций и сборке схем термостатирования.
При этом пуске используется система раздельной транспортировки трёх ступеней ракеты-носителя и космической головной части. Сбор ступеней ракеты производится на пусковой установке.
Отметим, ракета-носитель «Союз-СТ-А» будет использоваться для коммерческого запуска французского военного спутника для оптико-электронной разведки CSO-1.
Пуск «Союз-СТ-А» запланирован на 18 декабря.