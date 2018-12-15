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«Союз-СТ-А» подготовили для коммерческого запуска на космодроме Куру

Наука

Ракета-носитель «Союз-СТ-А» будет использоваться для коммерческого запуска французского военного спутника CSO-1

Куру, Франция, 15 декабря 2018, 15:34 — REGNUM  Российские специалисты вывели на стартовую позицию ракету-носитель «Союз-СТ-А», которая будет использоваться для запуска с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Специалисты предприятий «Роскосмоса» доставили ракету-носитель «Союз-СТ-А» на пусковую установку, провели вертикализацию и операции по стыковке коммуникаций и сборке схем термостатирования.

При этом пуске используется система раздельной транспортировки трёх ступеней ракеты-носителя и космической головной части. Сбор ступеней ракеты производится на пусковой установке.

Отметим, ракета-носитель «Союз-СТ-А» будет использоваться для коммерческого запуска французского военного спутника для оптико-электронной разведки CSO-1.

Пуск «Союз-СТ-А» запланирован на 18 декабря.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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