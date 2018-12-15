Учёные доказали, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана заражением

Лондон, , 14:13 — REGNUM Введённый извне белок предшественник бета-амилоида (Amyloid precursor protein) может привести к появлению болезни Альцгеймера, показало исследование международной группы учёных. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature.

Фрагмент белка Amyloid precursor protein бета-амилоид считается одним из факторов, провоцирующих болезнь Альцгеймера.

В 2015 году учёные предположили, что заражение бета-амилоидами возможно в ходе медицинских процедур, например, хирургических операций и инъекций.

Группа учёных из Великобритании, США и Японии под руководством Джона Коллинджа из Института прионных заболеваний Университетского колледжа Лондона получило экспериментальное доказательство возможности заражения болезнями Альцгеймера и Крейтцфельда — Якоба в ходе медицинских процедур.

Исследователи вводили мышам «загрязненный» бета-амилоидом гормон роста человека. Результаты показали, что у этих мышей образовывались бляшки в мозговых структурах, которых не было у контрольной группы.

Авторы исследования считают, что их работа должна повлечь пересмотр рисков передачи бета-амилоидов в ходе хирургических процедур.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре учёные из США опубликовали исследование, которое позволило выделить 6 подгрупп болезни Альцгеймера, требующих индивидуального подхода в изучении.