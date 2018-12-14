Эксперт: «Судьба учебников не должна решаться в темной комнате»

Москва, , 15:32 — REGNUM «Наш научно-методический совет министерства принял абсолютно недальновидное решение, за которым стоит непубличная экспертиза… Это была чисто механическая формальная процедура, бездумная по своим основам», — заявил на круглом столе, посвященном формированию современной образовательной среды, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова Александр Асмолов.

Эксперты собрались для обсуждения проблем школьного образования после резонансного решения научно-методического совета (НМС) Минпросвещения от 7 декабря о сокращении Федерального перечня учебников (ФПУ) на 37%.

У специалистов вызывают вопросы критерии отбора учебников и непрозрачность самой процедуры. В результате последнего сокращения ФПУ около 90% учебных пособий, которые не прошли экспертизу, не относятся к издательству «Просвещение», лидирующему по доле госзаказа на учебники. 40% учебников, не вошедших у ФПУ, созданы вторым по величине игроком на рынке учебных пособий корпорацией «Российский учебник».

К числу «отбракованных» отнесены учебники, которые зарекомендовали себя в педагогической среде и даже удостоены наград. Например, дополнительную экспертизу не прошли учебники системы начального образования «Школа 2100», учебники по музыке линии учебно-методического комплекса (УМК) для 1−4-х классов В.А.Усачевой, Л.В.Школяр, получившие премию правительства РФ в области образования. Та же участь постигла учебники УМК по литературному чтению для 1−4-х классов Л.А.Ефросининой, получившая в составе системы начального образования «Школа XXI века» премию президента РФ в области образования.

В то же самое время в ФПУ был возвращен учебник по математике для младших классов Л.Г.Петерсон. Учебное пособие подано издательством «Ювента», но, по имеющейся у игроков рынка информации, права на выпуск данного учебника были недавно приобретены издательством «Бином», входящим в группу «Просвещение».

Кулуарность принятого 7 декабря решения о сокращении ФПУ вызвала множество критических замечаний. Например, директор по проектам в сфере государственной политики ЦОПП Николай Сапронов отметил: «Я посмотрел на сайте ФПУ, на котором должны выкладываться протоколы заседаний, повестка заседаний, результаты заседаний научно-методического совета. Но я не нашел там никакой подобной опубликованной информации, кроме информационного сообщения на сайте Министерства просвещения и публикации, которые основывались на нем, информации практически нет».

Александр Асмолов предложил конкретные шаги для изменения сложившейся ситуации: «Первое: сделать все, чтобы приостановить решение научно-методического совета и не заниматься спринтом, заложниками которого являются наши учителя и дети и родители. Приостановить это решение. Второе: создать независимую публичную экспертизу качества образования, в которых были бы представители вузов, РАН, РАО, и главное — учительские профессиональные ассоциации по разным предметам, областям. Это не должно решаться в темной комнате».

Как уже сообщалось в СМИ, Владимир Путин на днях высказал свое отношение к составлению списков учебников. По мнению президента, эти списки должны формировать эксперты, а не лоббисты от бизнеса. Есть основания полагать, что позиция президента России и общественный резонанс по поводу решения НМС Минпросвещения от 7 декабря о сокращении ФПУ будут способствовать позитивным переменам в системе отбора учебных пособий в самое ближайшее время.