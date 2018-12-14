Зонд Parker Solar Probe сделал снимок Солнца

Вашингтон, , 14:31 — REGNUM Запущенный к Солнцу зонд Parker Solar Probe сделал снимок светила с расстояния в 27 млн километров. Об этом сообщается на сайте миссии.

Зонд стартовал 12 августа с космодрома на мысе Канаверал. Аппарат оснащен защитным экраном, который не позволит ему расплавиться при экстремально высокой температуре.

Предполагается, что аппарат будет изучать в течение семи лет. Максимальная точка сближения с Солнцем составит 6,16 млн километров.

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