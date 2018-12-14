Учёные ЮФУ разработали новый метод мониторинга поверхностных трещин

Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM Метод построения распределенных сенсорных систем мониторинга поверхностных трещин в высоконагруженных конструкциях на основе электроимпедансной томографии предложили учёные Южного федерального университета и сотрудница компании из подмосковного Фрязино, сообщает 14 декабря пресс-служба вуза.

Результаты научной работы профессоров кафедры конструирования электронных средств института нанотехнологий, электроники и приборостроения Евгений Рындин, Борис Коноплев и представитель НПП «Исток» им. Шокина Ирина Куликова опубликовали в журнале Electronics.

В основе разработки лежит тонкая проводящая пленка, которая нанесена на контролируемую поверхность и имеющая контакты по периметру и используется в качестве сенсорного элемента.

Одновременно заведующий кафедрой конструирования электронных средств института нанотехнологий, электроники и приборостроения Игорь Лысенко, аспирант ЮФУ Алексей Ткаченко и магистрант кафедры конструирования электронных средств Александр Никитин в сотрудничестве с Еленой Шеровой (АО «Таганрогский научно-исследовательский институт связи») предложили конструкцию микроэлектромеханического переключателя сигналов с емкостным соединением и низковольтным режимом работы. Также был разработан маршрут изготовления, предлагаемого микроэлектромеханического переключателя, совместимый с технологией изготовления интегральных КМОП-микросхем.

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