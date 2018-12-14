Учёные получили материал с новым рекордом сверхпроводимости

Берлин, , 13:41 — REGNUM Учёные из института химии Макса Планка получили материал, который установил новый рекорд температуры, при которой сохраняется эффект сверхпроводимости. Об этом сообщается на сайте Arxiv.org.

Материал представляет собой гидриды лантана и иттрия, находящиеся по давлением около 170 ГПа (примерно 1,5 млн атмосфер).

Новый уровень температуры, при которой сохраняется эффект сверхпроводимости, составляет 250 К, что соответствует — 23 °C. Предыдущий рекорд был равен 203 К.

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