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IT-мастерство: в Казани прошли соревнования DigitalSkills

Наука

Мероприятия проходили с 12 по 16 декабря

Казань, 16 декабря 2018, 17:51 — REGNUM  В Казани с 12 по 16 декабря 2018 года прошло крупнейшее национальное соревнование профессионального мастерства в сфере информационных технологий DigitalSkills. Особенностью данного соревнования стало участие в ряде компетенций старшеклассников, которые демонстрировали свои разработки компьютерных игр, мобильных приложений и программных бизнес-решений, передаёт ИА REGNUM.

В этом году в мероприятии приняли участие свыше 200 экспертов и столько же участников. Будущие специалисты цифровой экономики России соревновались по 40 основным и презентационным компетенциям. В их число входила мобильная робототехника, технологии 3D-моделирования, более известные как BIM-технологии, а также разработка виртуальной и дополненной реальности, работа инженерии космических систем, квантовые технологии, сити-фермерство (FutureSkills) и многое другое. В юниорских компетенциях участие принимали школьники 14−16 лет. В целом участниками соревнований могли стать граждане до 28 лет, включая студентов, работников IT-отрасли.

Организаторы отмечают, что DigitalSkills является площадкой для поиска новых профессий, которые требует цифровая экономика. Мероприятие прошло на той же площадке международного выставочного центра «Казань ЭКСПО», где в 2019 году состоится 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan.

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