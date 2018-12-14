Учёные предлагают создать международный консорциум для спасения ясеней

Москва, , 11:48 — REGNUM Создание международного консорциума для спасения ясеней предложила группа учёных, специалистов в области охраны лесов из России, Германии, Дании и США. Предложения специалистов опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution.

Из публикации следует, что начиная с 1990-х годов вредители из Азии — ясеневая златка и гриб-халара — поражают леса Америки и Европы, при этом потери в США могут достигать миллиарда долларов. Коллектив учёных в области лесной генетики, охраны лесов и окружающей среды убеждён, что ситуация требует неотложных мер на международном уровне.

Отмечается, что научные предпосылки для спасения ясеневых лесов уже созданы, однако специалистам из разных стран не хватает координации усилий. Эту задачу, по мнению исследователей, может решить создание международного консорциума.

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