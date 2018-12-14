В Кемерове обсудили создание научно-образовательного центра «Кузбасс»

Кемерово, , 09:56 — REGNUM Руководители кузбасских вузов обсудили приоритетные направления создания научно-образовательного центра «Кузбасс» на площадке Кемеровского государственного университета, сообщает 14 декабря пресс-служба вуза.

Обсуждение прошло накануне в рамках расширенного итогового Совета ректоров вузов Кемеровской области. Председатель совета Александр Просеков предложил сделать упор на направлении, связанном с заботой о здоровье человека: физическом, эмоциональном, экономическом.

«Сегодня КемГУ является драйвером и мотиватором развития региона: 1/3 бюджета науки и образования Кузбасса приходится на долю Кемеровского госуниверситета», — говорится в сообщении.

Также в рамках Совета состоялось обсуждение эффективности функционирования внутренних систем оценки деятельности научно-педагогических работников в условиях введения в вузах эффективных контрактов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Образование» предусматривает инструменты для развития системы высшего образования и научных исследований в стране. Один из них — создание научно-образовательных центров мирового уровня. Запланировано открытие не менее 15 таких центров по всей стране. Предполагается, что кузбасский центр объединит усилия научных организаций, вузов и промышленных предприятий региона и позволит усилить работу в сфере подготовки профессиональных кадров и востребованных специалистов.

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