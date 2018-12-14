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В Иркутске разрабатывают новое полимерно-битумное покрытие для автодорог

Наука

Существующая нормативно-техническая и правовая база не подходит для Иркутской области

Иркутск, 14 декабря 2018, 09:08 — REGNUM  Учёные Иркутского национального исследовательского технического университета разрабатывают новые составы полимерно-битумного вяжущего (ПБВ) для строительства, реконструкции и ремонта автодорог в Приангарье, сообщает 14 декабря пресс-служба вуза.

В сообщении отмечается, что существующая нормативно-техническая и правовая база по получению ПБВ для дорожного строительства не подходит для Байкальского региона в связи с особенными климатическими условиями.

«При строительстве автодорог в Иркутской области необходимо учитывать резко континентальный климат. Поэтому нормативные документы требуют некоторого уточнения применительно к условиям нашего региона», — пояснил заведующий кафедрой автомобильных дорог ИРНИТУ Вадим Балабанов.

По плану работ для Дирекции автодорог Иркутской области до сентября 2019 года сотрудники ИРНИТУ будут заниматься подбором составов ПБВ и разрабатывать рецептуру полимерно-асфальтобетонных смесей. В настоящее время работы ведутся в лаборатории кафедры.

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