В Томске проходит научная конференция «Декабрьские чтения»

Томск, , 08:52 — REGNUM Всероссийская научная конференция «Декабрьские чтения в Томске» проходит в эти дни в Научной библиотеке Томского государственного университета. В ней принимают участие математики с мировым именем — академики РАН Михаил Гузев, Юрий Журавлев, Искандер Тайманов и другие известные ученые, сообщает 14 декабря пресс-служба вуза.

Конференция «Декабрьские чтения» проводится третий раз. Две первые конференции — в 2016 и 2017 годах — прошли в Новосибирске. В этот раз участников, приехавших из Новосибирска, Красноярска, Владивостока, Уфы, Санкт-Петербурга, Москвы и США, принимает Томск.

Пленарные доклады конференции посвящены современным проблемам математики и приложениям математики в информатике, естественных и гуманитарных науках. Так, профессор Олег Мусин из Университета Техаса расскажет о такой интересной задаче, как упаковка шаров.

«Представьте монетку, лежащую на столе. Сколько таких же монеток можно разложить вокруг, чтобы они ее касались, но не налегали друг на друга? Ответ — шесть. Аналогично можно ставить проблему как в размерности три — применительно к биллиардному шару, так и в более высоких размерностях. В этом и состоит проблема упаковки шаров, и профессор Мусин решил ее в размерности четыре, — поясняет Андрей Веснин. — Задача упаковки шаров восходит к XVI веку, когда стояла речь шла о том, как в трюме судна разместить максимальное количество пушечных ядер. В наше время приложения этой проблемы совершенно другие. Например, задача упаковки возникает при построении кодов, исправляющих ошибки».

Конференция продлится до 16 декабря. Мероприятие приурочено к 140-летию Томского государственного университета и 70-летию механико-математического факультета ТГУ.

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