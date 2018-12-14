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ПИМУ получил право проведения клинических исследований клеток

Наука

Учёные смогут изучать клетки, выращенные вне живых организмов

Нижний Новгород, 14 декабря 2018, 07:26 — REGNUM  Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) первым в России получил аккредитацию, которая позволит учёным проводить клинические исследования биомедицинских клеточных продуктов, сообщила пресс-служба вуза.

Учёные университета смогут проводить исследования клеток и клеточных культур, выращенных вне живых организмов для определения их безопасности, а также переносимости и выявления побочных действий.

Другим преимуществом свидетельства Министерства здравоохранения России является возможность выявления особенностей взаимодействия клеточных продуктов с лекарственными средствами, медицинскими изделиями, пищевыми продуктами; изучение возможности расширения показаний для применения зарегистрированных биомедицинских клеточных продуктов.

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