Пятница, 14 Декабря 2018 года
03:42:08 МСК

Кира Найтли стала кавалером Ордена Британской империи

Наука

Знак отличия вручал принц Чарльз

Лондон, 14 декабря 2018, 02:53 — REGNUM  Голливудская актриса Кира Найтли получила из рук принца Чарльза знаки отличия офицера Ордена Британской империи, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Сообщается, что Орден Британской империи актрисе был присвоен за заслуги в драматическом искусстве, а также в благотворительной деятельности. Награду ей вручил принц Чарльз на церемонии в Букингемском дворце. После церемонии актриса опубликовала свою фотографию с орденом в руках на странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский был удостоен звания командора французского Ордена искусств и литературы. Знак отличия вручил ему посол Франции в РФ Сильви Берманн.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правящая династия Великобритании
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить